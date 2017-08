Operazione anti droga della Polizia in tutta Italia, presi 52 spacciatori

ROMA – E’ di 52 spacciatori arrestati, di cui 22 italiani e 30 stranieri; 32 persone denunciate, 43 segnalate per sanzioni amministrative; 4125 persone e 19 locali notturni controllati, il bilancio dell’operazione ‘Alto impatto’ della Polizia di Stato contro lo spaccio di droga nei luoghi di aggregazione giovanile.

L’operazione ha visto impegnate le Squadre Mobili di Ancona, Ascoli Piceno, Caserta, Forli’ Cesena, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Matera, Perugia, Pescara, Pisa, Rimini, Sassari, Udine, Venezia e Verona, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. In particolare, a Quarto d’Altino (Venezia) un dominicano e’ stato fermato da personale della Questura di Venezia, in collaborazione con i Carabinieri, per tentato omicidio e detenzione di stupefacenti.