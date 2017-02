Paul Warren il 12 febbraio a L’Asino che Vola di Roma

Un’eccellente voce blues ed è un patrimonio vivente di cinquant’anni di storia del blues e deql rock

A supporto dell’ultimo album della Paul Warren Band, lavoro che mischia blues, soul, ballads e hard rock, Paul Warren sarà protagonista a L’Asino che Vola, via A.Coppi 12/d – Roma, domenica 12 febbraio alle 21,30.

Questa la dichiarazione del produttore americano Jimmy Hunter che lo definisce “Uno dei migliori chitarristi del pianeta”: “Paul Warren is the consumate rock star blues based guitarist. He rivals the known greats like Eric Clapton and Stevie Ray Vaughan. Paul is one of the best guitarists on the planet”.

Paul Warren

A 18 anni Paul intraprese il suo primo tour internazionale come chitarrista per la blues band Pacific, Gas & Electric. La Motown Records lo mandò poi a Los Angeles a fare sessions quando trasferì i propri uffici sulla West Coast. Subito dopo si unì al gruppo rock Rare Earth. Nel 1975 Paul suonò nel disco “Let’s take it to the stage” dei Funkadelic.

Nella seconda metà degli anni settanta Warren diventò il cantante e chitarrista solista dei Nite City, gruppo fondato da Ray Manzarek dei Doors, dopo la fine del gruppo con Jim Morrison; la band pubblicò due dischi diventando oggetto di culto nella scena di Los Angeles (anche i Van Halen aprirono per loro) e andando in tour negli States, suonando al loro apice davanti a 50.000 spettatori al Coconut Grove in Florida.

Nel 1980 Paul ha registrato il suo primo album solista chiamato “Paul Warren & Explorer” per la RSO Records. Negli anni ’80, ha suonato con i Venturesrivestendo anche il ruolo di produttore; è poi diventato il chitarrista live di Tina Turner partecipando al tour del suo grande ritorno “The private dancer tour”.

Inizia da qui il suo lungo girovagare in lungo e in largo per il mondo come chitarrista solista di nomi importantissimi; Richard Marx dal ’87 al ’94 (facendo anche da direttore musicale), Joe Cocker dal ’94 al ’95 (suonando a Woodstock di fronte a 250.000 persone), Eros Ramazzotti dal ’96 al ’98, Rod Stewart dal ’99 al 2002, di nuovo Ramazzotti per il “9 tour” tra il 2003 e il 2006 e da allora di nuovo insieme a Rod Stewart fino al 2013.