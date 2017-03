Peligro il 9 marzo in concerto al Legend 54 di Milano

L’artista milanese presenta dal vivo i brani del suo EP “Assoluto”

Giovedì 9 marzo il rapper milanese Peligro si esibirà al Legend 54 di Milano nell’ambito dell’Emergenza Festival”, il più grande festival del mondo dedicato alla musica emergente (viale Enrico Fermi, 98 – ore 22.30 – per info biglietti info@peligro-music.it).

Sul palco l’artista presenterà, tra gli altri, i brani del suo ultimo EP “Assoluto” (distribuito da Artist First) e sarà accompagnato alla consolle da Dj Dany Rio, alle voci da Kodiak e al sax da Marcello Turcato. Ospite speciale della serata la giovane cantautrice calabrese Ylenia Lucisano, con cui Peligro duetterà sulle note di “Dove Arrivi (Ti Odio E Ti Amo)”.

“Sono molto contento di poter suonare sul palco del Legend 54. È un locale che, negli anni, ha ospitato tantissimi rapper ed è un onore per me portare questo genere musicale su quel palco – racconta Peligro in merito al concerto – Inoltre, l’”Emergenza Festival” è un’iniziativa molto interessante e sarà una bella sfida vedere come reagirà il pubblico quando si troverà ad ascoltare un genere che non è necessariamente quello a cui è abituato. Mi fido ciecamente delle persone che mi accompagneranno e mi daranno man forte durante la serata e mi impegnerò al massimo per dare al pubblico uno spettacolo di cui possa ricordarsi con piacere. Non c’è limite allo show!”.

“ASSOLUTO”

Disponibile in digital download e su tutte le piattaforme streaming, è composto da cinque tracce che, pur mantenendo una complessiva integrità nel sound, toccano mondi diversi e rendono l’EP molto vario nell’esplorazione musicale. La release, prodotta da Hernan Brando, alterna sonorità elettroniche a inserti acustici, passando dal soul del singolo “Frammenti” alle contaminazioni EDM della title-track. I temi trattati spaziano da riflessioni sulla musica, sulla scrittura e sul processo creativo, a riferimenti storici e letterari.

Questa la tracklist del disco: