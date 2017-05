Perde il controllo della sua macchina e si schianta contro un guardrail, grave 27enne

SAN SALVO – E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale ‘Spirito Santo’ di Pescara un 27enne di San Salvo (Chieti) che ieri, in via Libero Grassi, ha perso il controllo della sua Audi A7 finendo contro un guardrail, per poi schiantarsi su altre vetture parcheggiate nella zona industriale.

Trasportato in eliambulanza al nosocomio pescarese, il giovane si trova adesso in prognosi riservata. Ferito lievemente un ragazzo che era in auto con il 27enne, trasferito all’ospedale ‘San Pio’ di Vasto (Chieti).