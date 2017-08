Peter Cincotti: esce il 13 ottobre il nuovo album “Long Way from Home”

Esce il 13 ottobre “Long Way From Home”. L’atteso nuovo album di Peter Cincotti: il ritorno del giovane pianista, songwriter newyorchese

“Long Way From Home” è il quinto album di studio di Peter Cincotti, compositore e pianista statunitense. In uscita il 13 ottobre l’album è scritto, arrangiato e prodotto dall’artista. “Long Way from Home” contiene 12 tracce. Nei brani il musicista mescola con naturalezza pop, rock, blues e jazz. Peter Cincotti è attualmente impegnato in una tournèe mondiale. Presto verranno rese note le date dei concerti dell’artista in Italia.

“Long Way From Home” incorpora un pianoforte più ritmico giocando con una piega pop. “Mai prima d’ora ho usato il pianoforte in questo modo. – Ha detto Cincotti – Alcuni anni fa ho iniziato ad avere delle idee per un album che portasse un pianoforte più attivo, più ritmico, nel paesaggio della musica moderna”.

Cincotti si è trasferito nel Jersey Shore per realizzare questo progetto, e di questa esperienza spiega: “A un certo punto, ogni volta che andavo a dormire, una nuova canzone mi appariva in ogni sogno. Così mi svegliavo e scrivevo. Diverse tracce di questo album sono state scritte in questo modo. Sono arrivato ad un punto in cui non mi sembrava di comporre, ma di scrivere quello che percepivo essere già lì”.

Peter Cincotti:

Nato a New York. Peter Cincotti si è esibito in alcuni dei luoghi più prestigiosi del mondo, dalla Carnegie Hall di New York all’Olimpia di Parigi. Ha collaborato con gli artisti più svariati, da Andrea Bocelli a David Guetta, ha partecipato ad alcuni film di successo come “Spiderman 2”, ha rappresentato la moda a livello mondiale per alcuni marchi di primissimo piano (Ermenegildo Zegna e Tod’s), e recentemente è apparso interpretando se stesso nella serie “House Of Cards”, cantando in duetto con Kevin Spacey.