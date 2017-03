“Pianeta Donna”, l’8 marzo esce il nuovo album di Don Backy

MILANO – Torna Don Backy. Il cantautore italiano di lungo corso, già autore di brani celebri da lui interpretati quali “L’Immensità”, “Poesia” e “Pregherò”, interpretata da Adriano Celentano, l’8 marzo esce con un nuovo album, “Pianeta Donna” (Edizioni Ciliegia Bianca), distribuito da Egea Music.

“Ho voluto realizzare questo nuovo cd – racconta Don Backy – con l’intenzione di dedicarne le canzoni all’altra metà del cielo. È la donna quindi al centro di questo mio nuovo disco, una donna cantata, di volta in volta, allegra, triste, sensuale, felice, decisa, avventurosa, amante, madre o moglie. Ho tentato così di renderle omaggio, identificandola con la Fantasia – alla quale infinita fonte si abbeverano poeti e cantori, per trarne le loro poesie e/o canzoni – in Mai più. Ho pensato di porla al centro dell’Universo, portatrice di vita, in Brinderò, oppure renderla allegra compagna di giochi e di avventure in Cuore di Pietra, o di essere un sogno svanito in La Porta del Paradiso e in Rapsodia, che sfocia nella perdita di sé, volando sulle ali di Impressioni di settembre (citaz. PFM), in Rapsodia in red, brano che ho voluto dedicare alla memoria di Freddie Mercury & the Queen, mediandone da questi l’arrangiamento e i cori”.