Pordenone Blues Festival: ecco i nomi delle star internazionali

Pordenone Blues Festival: Level 42, Lee Fields & The Expressions, Watermelon Slim + Guests arricchiscono la line-up della 27^ edizione del Festival, dopo il già annunciato concerto di Anastacia

Il Pordenone Blues Festival, in calendario dal 2 al 7 luglio 2018, è una splendida realtà nazionale ed internazionale che richiama ogni anno migliaia di persone. Oltre 45mila nel 2017 provenienti da tutta Europa. Le star internazionali si esibiranno sabato 7 luglio al Parco San Valentino di Pordenone.

La line up di quest’anno vede protagoniste, accanto alla leggenda del pop Anastacia (che si esibirà giovedì 5 luglio al Parco San Valentino), star internazionali. Level 42, band inglese tra le più grandiose e di maggior successo degli anni ’80 (nella loro unica data in Italia).

Lee Fields, l’ultima voce del soul, accompagnato dalla sua band The Expressions. Il grande bluesman bianco, il nuovo “King of the Blues” Watermelon Slim. E tanti altri ospiti, in concerto sabato 7 luglio al Parco San Valentino di Pordenone.

I Level 42 hanno scelto il Pordenone Blues Festival per l’anteprima del loro nuovo tour “Eternity”. Lee Fields, all’età di 66 anni, riesce ancora a stupire e a reinventarsi, conservando con orgoglio il suo essere un crooner da black music. Bill Homans, a.k.a. “Watermelon Slim”, è uno dei bluesman più intriganti della scena internazionale.

La direzione artistica del Pordenone Blues Festival è di Andrea Mizzau. Organizzato insieme all’Associazione Pordenone Giovani che opera d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Pordenone e diversi enti privati.

Prezzo biglietti: posto unico: € 25,00 + d.p. Circuiti di prevendita: Ticketone.