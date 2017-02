Posizionamento siti web: la scalata verso il successo

L’avvento di internet ha portato cambiamenti innegabili nella nostra società, nel modo di pensare ed agire, nel modo di comunicare e legare e persino di creare nuovi rapporti di amicizia e amore. Un altro grande cambiamento che sta profondamente modificando la nostra concezione dell’economia (di sicuro quella domestica) è quello degli acquisti.

In quanti hanno pronunciato almeno una volta nella vita le fatidiche parole: “Magari lo compro su internet?”.

Tanti, di sicuro. Questo perché ci siamo trovati a poter entrare in contatto con qualsiasi tipo di prodotto, spesso a prezzi davvero convenienti, ragione per la quale le compravendite sul world wild web non sembrano aver freni.

Comprare sembra molto facile insomma, ma vendere? Bisogna sicuramente avere qualche accortezza in più! Che si fa allora se avete un’azienda, ma il vostro sito internet riceve pochissime visite e non riuscite a far decollare il vostro e-commerce? Provate a seguire i consigli che troverete nelle prossime righe, dove vi illustreremo come raggiungere una maggiore visibilità e un conseguente maggiore guadagno grazie al posizionamento di siti web.

Se lavorate nel settore commerciale non dobbiamo essere certo noi a dirvi quanto sia importante essere rintracciabili nel mondo del web. I potenziali clienti, infatti, non solo adesso acquistano tantissimi beni e servizi online, ma, al tempo stesso, ricorrono al web e ai motori di ricerca per prendere anche informazioni su ciò che vogliono acquistare, facendosi influenzare da queste sulla scelta finale che prenderanno.

Questo significa che avere un sito internet ben fatto e che attiri il cliente è molto importante, ma che è molto più importante avere un buon posizionamento di siti web. A riguardo trovate su JFactor indicazioni sul posizionamento. Con questo termine, infatti, si fa riferimento a tutte quelle operazioni che vengono messe in pratica da un professionista che si occupi di seo per far sì che la pagina web dell’azienda in questione raggiunga i primi risultati di ricerca rispetto alla parola chiave o alle parole chiave collegate al prodotto in vendita e alla zona in cui questo si vende.

L’importanza della visibilità online e di un buon posizionamento siti web nell’economia di un’azienda

Se un sito web, infatti, è fatto bene ma appare nelle ultime pagine tra i risultati di ricerca, è evidente che questo avrà pochissime opportunità di essere visualizzato dal cliente interessato al prodotto. Al contrario, avere un buon posizionamento dei siti web, permette di raggiungere una fetta maggiore di potenziali clienti e di incrementare così l’economia della propria azienda.

Un investimento del genere per incrementare la redditività della vostra azienda è a dir poco fondamentale e conviene molto di più rispetto ad un investimento nel settore della sea. Con questa sigla, infatti, ci si riferisce alla search engine advertising, ovvero alla pubblicità attraverso i motori di ricerca. Ricorrere alla sea, dunque, significa fondamentalmente pagare un contributo a Google per essere inseriti nel settore annunci.

Questo investimento, però, è a nostro parere meno efficace. Prima di tutto perché è provvisorio e, quando si smetterà di pagare la sponsorizzazione, il proprio sito tornerà ad essere nelle ultime pagine di ricerca e, in secondo luogo, perché Google dichiara questa sponsorizzazione dietro pagamento e, per questa ragione, il potenziale cliente riconosce che si trova davanti ad un sito sponsorizzato e non davanti ad un sito che si trova tra i primi risultati di ricerca in quanto realmente meritevole.

Per questa ragione il consiglio che possiamo dare a tutte quelle aziende che desiderano migliorare la propria visibilità su internet, ma anche la propria redditività, è di rivolgersi ad un bravo posizionatore seo. Questo investimento vi tornerà sicuramente in termini di acquisiti e la vostra attività spiccherà il volo in pochissimo tempo.

