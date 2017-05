Preci (PG): “Una Domenica di Normalità” per le popolazioni colpite dal sisma

Selex invita a pranzo la comunità locale per regalare un momento di serenità e pausa

PRECI (PG) – Il Gruppo Selex ha realizzato oggi a Preci (PG), uno dei comuni dell’Umbria più colpiti dal sisma, l’iniziativa “Una Domenica di Normalità”. Un pranzo di solidarietà che ha visto la partecipazione del paese. Selex infatti rappresenta il terzo gruppo della distribuzione presente in tutta Italia con una rete commerciale profondamente radicata anche nelle regioni colpite dal terremoto.

Per la comunità locale questa giornata ha rappresentato un momento di spensieratezza e pausa dalle preoccupazioni del terremoto. In cucina una task force guidata dallo Chef Mauro Viola ha cucinato un menù con gli ingredienti del luogo e i prodotti a marchio Selex. Per i presenti un tipico pranzo della domenica fatto di semplicità ed allegria.

Uno dei momenti più toccanti dell’iniziativa ha coinvolto la signora Stefania, preciana doc. La sua cucina è stata ricostruita e messa a disposizione per questa occasione. “È stata una sorpresa straordinaria. Selex mi ha fatto davvero un grande regalo. Ha ricostruito la cucina dove la mia famiglia ha passato tanti bei momenti insieme. Vederla di nuovo è stata per me una grande emozione”. Ha commentato la signora Stefania.

“Una Domenica di Normalità”:

È solo il primo tassello di un più ampio progetto di solidarietà annunciato in questa occasione da Selex. Da oggi, infatti, 100 famiglie colpite dal terremoto e residenti a Preci riceveranno mensilmente un kit di prodotti Selex per tutto il 2017.

Stefano Gambolò, Direttore Marketing di Selex Gruppo Commerciale, ha commentato: “Siamo molto orgogliosi di essere a fianco alle persone colpite dal sisma e invitiamo tutti a farlo. Questa giornata diventerà un video, visibile online, che lancerà un messaggio di solidarietà. Chiunque lo desideri potrà donare e prendere parte a questa azione di sostegno alla popolazione colpita dal terremoto”.

L’evento è stato realizzato in collaborazione con l’agenzia di comunicazione DLVBBDO. Per ampliare la comunicazione per questo progetto di solidarietà per il Comune di Preci e le popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto, l’iniziativa diventa un video che sarà visibile a partire da fine maggio sui canali social di Selex e sul sito prodottiselex.it.