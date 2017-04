Il “Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’Autore 2017” giunge alla X edizione  

ANACAPRI – Il “Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’autore” giunge quest’anno alla decima edizione. Il Premio è stato ideato dallo scrittore e giornalista Roberto Gianani per offrire una ribalta alle creazioni inedite dei giovani cantautori italiani. Un’autorevole giuria, composta da artisti affermati e professionisti del settore discografico, valuterà centinaia di partecipanti in cerca di visibilità per il proprio talento e selezionerà i cinque finalisti che si confronteranno nella serata di premiazione che si terrà alla fine di agosto all’Auditorium Paradiso di Anacapri.

Nel 2016, Vincenzo Salamone, in arte “Salamone” si è aggiudicato, con voto unanime della giuria, la nona edizione del Premio Anacapri Bruno Lauzi Canzone d’Autore con il brano: “Paris”, il premio è stato consegnato dal Presidente di Giuria, Giordano Sangiorgi, Direttore artistico del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti, e dal famoso cantautore italiano Ron. Oltre ad essere il vincitore assoluto Salamone, ha vinto anche il premio per il miglior testo e la miglior musica, per i quali è stato premiato da Andrea Vianello e Carlo Marrale.

Sono inoltre previsti premi speciali per il miglior testo, per la migliore interpretazione, per la migliore musica e per la miglior interpretazione di un brano del grande Bruno. Non mancheranno gli ospiti d’onore come nelle scorse edizioni. A condurre la competizione ritorna il giornalista musicologo Marino Bartoletti insieme all’attrice Francesca Ceci.

La novità di quest’anno è che la selezione dei cinque finalisti avverrà in due fasi:

la Giuria del Premio Anacapri – Bruno Lauzi selezionerà fra tutte le canzoni regolarmente ammesse a selezione una rosa di quattro composizioni ed esprimerà un giudizio sintetico relativo ai soli finalisti prescelti stilando un documento che sarà conservato in busta chiusa. Tale giudizio è insindacabile. La Giuria comunicherà l’ammissione della canzone agli interessati;

il quinto finalista verrà scelto dal pubblico tramite un “contest” online, sulla pagina facebook del premio (www.facebook.com/canzonedautoreanacapri) , che avrà la durata di almeno un mese;

Edizione dopo edizione, il “Premio Anacapri Bruno Lauzi – Canzone d’Autore” ha acquisito grande autorevolezza nel panorama della canzone italiana d’autore riscuotendo il favore e l’attenzione di importanti musicisti italiani. Ecco alcuni tra gli artisti intervenuti finora: Maurizio Lauzi, figlio del grande Bruno, Giuliano Sangiorgi, leader dei Negramaro, Ron, Gaetano Curreri, Ivan Cattaneo, Iskra Menarini, vocalist di Lucio Dalla, Edoardo Vianello, Peppino di Capri, Mariella Nava, Carlo Marrale, Franco Fasano e di scrittori, opinionisti e giornalisti di grande prestigio tra cui Andrea Vianello, direttore di RAI 3, Alessandro Cecchi Paone, Giampiero Mughini, Franco di Mare, Paolo Mieli e tantissimi altri.

Una vetrina d’eccellenza che ha attirato l’attenzione di svariate trasmissioni televisive e radiofoniche tra le quali Unomattina, Tg3, Tg4, Rai RadioUno, Radio Kiss Kiss Italia, Radio Marte, Radio Base e Radio Venere.