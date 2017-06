Premio Città di Como: Incontro culturale “Fine vita e dignità umana” il 9 giugno

Intervengono Edoardo Boncinelli, Beppino Englaro e Mina Welby. Contributo di Don Vincent Nagle. Introducono e moderano Giorgio Albonico e Marcello Iantorno

“Fine vita e dignità umana”. Saranno questi i temi al centro del nuovo incontro culturale organizzato nell’ambito del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como in collaborazione con l’Associazione Giustizia e Democrazia (AGeD). L’evento si terrà venerdì 9 giugno alle 20.30 presso la Biblioteca comunale di Como. Ingresso libero.

Partendo dalla riflessione contenuta nell’ultimo libro di Edoardo Boncinelli “Io e lei. Oltre la vita” (Guanda, 2017), il dibattito-confronto vedrà la partecipazione di Edoardo Boncinelli, Beppino Englaro, Mina Welby, con il contributo di Don Vincent Nagle, Cappellano della Fondazione Grassi di Milano. Introducono e moderano Giorgio Albonico, organizzatore del Premio Internazionale di Letteratura Città di Como, e l’avvocato Marcello Iantorno, Responsabile A.G.eD.

IL PREMIO “CITTA’ DI COMO”

Ideato da Giorgio Albonico nel 2014, il Premio Città di Como riconosce e valorizza gli autori meritevoli, promuove la scrittura, la letteratura e le opere prime e dà voce alle idee.

È un Premio in costante crescita come dimostrano i numeri delle edizioni passate. Duemila partecipanti solo nella scorsa edizione e la presenza di molte case editrici nazionali. L’evento quest’anno apre anche ai giornalisti, con la sezione “Reportage”, e ai video.

Queste due nuove categorie vanno così ad affiancarsi alla prosa, alla poesia, alla saggistica e alla fotografia. Una particolare attenzione sarà dedicata anche alle opere prime e ai giovani scrittori dai 13 ai 19 anni, alla cui migliore opera prima sarà assegnato un premio speciale.

Bando completo, regolamento e tutte le informazioni al sito www.premiocittadicomo.it.

Il Premio Internazionale di Letteratura Città di Como è organizzato con il contributo e il patrocinio del Comune di Como.

Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Como, Comune di Erba, Camera di Commercio di Como, Università degli Studi dell’Insubria, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como, Fondazione Provinciale della Comunità Comasca.

In collaborazione con La Provincia, Associazione Italiana di Cultura Classica, Amici di Como, Centro Studi Casnati, Ubik Como, Parolario, Espansione Tv, Hotel Metropole Suisse, Alberto Terminus Como, Concorsifotografici.com, Gli amanti dei libri, Tessabit, Associazione italiana per l’Aforisma, Palace Hotel, Sheraton Lake Como Hotel, Hotel Barchetta Excelsior, Best VistoinTv.

Sponsor tecnici: Comolake.com, Partners, Como Città Medioevale, B&B on Lake Como.