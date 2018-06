Programmazione TV 20 giugno: su C5 “Sacrificio d’amore”

Cosa vedere in televisione? Su Rai1 l’approfondimento giornalistico di “Petrolio”. Canale5 propone le nuove puntate di “Sacrificio d’amore”

Su Rai1 l’approfondimento giornalistico di “Petrolio”, condotto da Duilio Giammaria. In prima serata su Rai2 “Il supplente”. I vip salgono in cattedra per un’ora di supplenza nelle scuole d’Italia. Protagonisti della prima stagione Enrico Mentana, Roberto Saviano, Mara Maionchi e J-Ax. Complessivamente 4 puntate, in cui i volti noti dello spettacolo potranno confrontarsi con i ragazzi sulle tematiche attuali.

La crocana dedicata alla ricerca di persone scomparse e misteri irrisolti con il programma “Chi l’ha visto?” su Rai3, condotto da Federica Sciarelli. Nuovi episodi della serie TV “Elementary” su Rai4. Le indagini del moderno Sherlock Holmes che collabora con la polizia di New York.

La grande fiction su Canale5 con i nuovi episodi di “Sacrificio d’amore”. La storia d’amore tra Brando Prizzi, interpretato da Francesco Arca, e Silvia (Francesca Valtorta), moglie di Corrado Corradi (Giorgio Lupano). I due erano stati costretti a separarsi in seguito alla malattia di Brando. Ora l’uomo è guarito ma Silvia non è con lui. Brando sospetterà quindi che Silvia è tornata definitivamente con il marito.

Calcio su Italia1 con i Mondiali di Russia 2018. In prima serata la partita: Iran – Spagna. Cinema su Rete4 con il film drammatico “Everest”. L’opera ricostruisce la spedizione sull’Everest del 1996. Serata cinema anche su Canale 20 di Mediaset con il film “Il mondo perduto: Jurassic Park”. Anno 1997, diretto da Steven Spielberg, è il sequel di Jurassic Park e ispirato al romanzo “Il mondo perduto” di Michael Crichton.

Rai 1

18:45 – Reazione a catena

20:00 – Telegiornale

20:30 – Techetechetè – Il meglio della TV

21:25 – Petrolio – Eredi unici

23:29 – TG1 60 Secondi

23:30 – Porta a Porta

01:05 – TG1 Notte

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport

18:50 – N.C.I.S. Los Angeles Soldatini di stagno

19:40 – N.C.I.S. L’emulatore

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S. Cerca!

21:50 – Il Supplente

Rai 3

18:55 – Meteo 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Voxpopuli

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Chi l’ha visto?

Canale 5

19:43 – Caduta libera special

19:57 – TG5 Prima pagina

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima sprint estate

21:26 – Riassunto – Sacrificio d’amore

21:29 – Sacrificio d’amore

Italia 1

19:00 – Mondiali Mediaset live

19:20 – Studio aperto

19:37 – Meteo.it

19:41 – Mondiali Mediaset live

20:00 – Mondiali di Calcio 2018 – Iran – Spagna

22:00 – Mondiali Mediaset – Tiki Taka Russia

Rete 4

18:55 – TG4 – Telegiornale

19:30 – Donnavventura Gran Raid dei Caraibi

19:50 – Tempesta d’amore

20:30 – Stasera Italia

21:25 – Everest