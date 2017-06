Raggi: “Roma è sottoposta a una forte pressione migratoria. Così non si può andare avanti”

ROMA – “Roma è sottoposta ad una forte pressione migratoria. Così non si può andare avanti. Ho inviato nei giorni scorsi una lettera al Prefetto di Roma per chiedere al Ministero dell’Interno una moratoria sui nuovi arrivi di migranti in città”. Così in una nota il sindaco pentastellato della Capitale, Virginia Raggi (foto).

“Dal primo giorno del nostro insediamento abbiamo lavorato pancia a terra sulla questione immigrazione – aggiunge Raggi – Con la Prefettura c’è un ottimo rapporto di collaborazione e di confronto su una tematica così complessa. L’emergenza accoglienza è una delle tante che abbiamo ereditato. Un’emergenza aggravata anche dall’inerzia di chi negli anni si sarebbe dovuto occupare dell’assistenza dei migranti”.

“Non permetteremo più a nessuno di mangiare sui più deboli – ammonisce la sindaca di Roma – E allo stesso tempo è ora di ascoltare i cittadini romani: non possiamo permettere di creare ulteriori tensioni sociali. Per questo trovo impossibile, oltre che rischioso, pensare di creare altre strutture di accoglienza. Mi auguro davvero che questo appello non cada nel vuoto. E soprattutto che il Governo tenga conto di queste mie parole nel momento in cui dovranno decidere dove inviare nuovi migranti. Chiederò un incontro al responsabile del Viminale per intervenire sul tema degli arrivi incontrollati”.