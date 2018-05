Ragusa, al via il Regal Academy Castle Tour

Conto alla rovescia con il primo tour in Italia di eventi dedicati ai bambini ispirato alla serie di animazione prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction

RAGUSA – Parte tra pochissimi giorni il “Castle Tour”, il primo tour in Italia di eventi dedicati ai bambini ispirato al magico mondo di Regal Academy, la serie di animazione prodotta da Rainbow in collaborazione con Rai Fiction, che racconta le avventure di Rose e i suoi amici all’interno della scuola fondata dai grandi eroi delle favole.

Il “Castle Tour”, realizzato insieme a Jets srl, partirà da Ragusa, dove dal 9 al 13 maggio sorgerà il castello della Regal Academy all’interno del Centro Commerciale Ibleo. Intere giornate con tanti eventi ed attività dedicate ai più piccoli, dalle live performance con i personaggi della serie, al Meet & Greet e firma autografi con la stessa Rose! I bambini potranno giocare insieme, ed imparare divertendosi! Corsi d’arte e di storia delle favole, corsi di ballo, dragonologia, karaoke e maratona episodi. Ma le sorprese non sono finite: domenica 13 maggio ci sarà uno speciale spettacolo interattivo di Regal Academy !

“Regal Academy” è una serie animata ideata e prodotta da Rainbow, che rivisita in chiave originale le fiabe più famose. La serie, dai toni molto ironici e divertenti, ha per protagonisti i nipoti dei tradizionali eroi delle favole. Un set ricco di ambientazioni grandiose, la terra delle favole, e soprattutto la Regal Academy, la grande scuola che ospita tutti i personaggi delle favole: le nuove generazioni come studenti e le vecchie come professori. E’ qui che si svolgono le avventure di Rose, una normalissima teenager, che ha due passioni sopra ogni cosa: le favole e le scarpe in saldo! Rose scoprirà di essere la nipote di Cenerentola, direttrice della scuola, e entrerà a far parte di una terra di meraviglie, magie, principesse e draghi.

RAINBOW

Rainbow è una content company fondata nel 1995 per la realizzazione di produzioni animate e multimediali. Oggi è uno dei maggiori e riconosciuti studi di animazione a livello internazionale, primo in Europa. Rainbow ha assunto ancora di più una dimensione globale grazie ad una strategia di crescita e di sinergia industriale che ha portato all’acquisto di Bardel Entertainment Inc., prestigioso studio di animazione canadese. Rainbow è l’unica casa di produzione in Italia in grado di realizzare internamente tutte le fasi di produzione di un cartone animato. Conta attualmente più di 900 dipendenti, oltre ad un network di free-lance e di professionisti dell’animazione, che collabora costantemente con la società. Il quartier generale sede degli studios Rainbow si trova a Loreto, nelle Marche, così come le società controllate Tridimensional, casa editrice delle property del gruppo e la Witty Toys che si occupa della distribuzione internazionale dei giocattoli a marchio Winx.

A Roma si trovano la Rainbow CGI, studio di animazione 3D nel quale vengono prodotti i lungometraggi del gruppo, la Rainbow Entertainment che produce fiction e live action e la società Rainbowland, detentrice di un’importante partecipazione nel parco tematico Rainbow Magicland. Rainbow Internazionale è, invece, la controllata asiatica del gruppo: con sede ad Hong Kong si occupa della produzione di giocattoli a marchio Winx (successivamente distribuiti dalla Witty Toys) e della promozione delle property del gruppo in Asia. Direttamente controllata da Rainbow CGI è la società Rainbow Academy, impegnata nella gestione di corsi di formazione di animazione cinematografica. Le property create e distribuite da Rainbow sono Winx Club, Mia and me, Regal Academy, Maggie & Bianca Fashion Friends, Huntik, PopPixie, Monster Allergy, Tommy & Oscar, Maya Fox e Gladiatori di Roma.