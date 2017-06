Rai Gulp compie 10 anni

ROMA – Buon Compleanno Rai Gulp. Oggi 1° giugno 2017 il canale della direzione Rai Ragazzi compie 10 anni. Era il 1° giugno del 2007 quando venne lanciato in via sperimentale per la piattaforma del digitale terrestre.

Il canale, pensato per un target ragazzi, era nato con l’obiettivo di dare la possibilità ai giovani di essere non solo spettatori ma anche autori e testimoni del loro mondo. Sin dalle sue origini, infatti, Rai Gulp è stato interattivo e cross mediale per un progetto che parte dalla tv e si muove su tutte le piattaforme, da Internet agli smarthphone e ai tablet, utilizzando anche tutti i social network a disposizione (attualmente Rai Gulp è seguita su Facebook da 323.989 utenti).

Rai Gulp, dopo un lungo lavoro di armonizzazione del palinsesto ed arricchimento dell’offerta, è oggi il canale di riferimento sul target 8-14 anni, con un occhio anche ai loro genitori che ogni giorno trovano nelle sollecitazioni della tv dei loro figli uno spunto per restare accanto a loro durante la programmazione, divertendosi e discutendo insieme.

In questi ultimi anni la rete si è consolidata nel panorama della tv per ragazzi, raggiungendo ascolti e risultati importanti con una proposta che spazia dalle serie live action e di animazione di produzione italiana (su tutti i recenti successi di “Maggie & Bianca Fashion Friends” e “World of Winx”), la migliore produzione internazionale, rappresentata dai prodotti Marvel come “Ultimate Spider-Man” e dall’animazione giapponese, come “Sailor Moon Crystal” (di cui è in arrivo la terza stagione), fino a serie italiane come “Alex & Co.” e a coproduzioni come “Seven & Me”, che vedono da sempre Rai Fiction protagonista.

A questo si aggiungono programmi di produzione pensati per i ragazzi con una vocazione crossmediale (web, community, social network), rappresentata da trasmissioni come “Next Tv 3.0”, “Versus – Generazione di campioni” e “Gulp Music”, e prodotti di taglio divulgativo come “Come dell’altro mondo” con l’astronauta Luca Parmitano (appuntamento ideato solo per il web), la serie di Dvd “Missione Spazio” e il programma “Extra”.

Per il periodo estivo sono in arrivo su Rai Gulp alcune novità. E’ partita in questi giorni la serie “Austin & Ally” (in onda tutti i giorni alle ore 18), mentre il 13 giugno sono attesi i nuovi episodi di “Binny e il fantasma” (tutti i giorni alle ore 15.35). Da domenica 18 giugno arrivano i nuovi episodi di “World Of Winx” (tutti i giorni alle ore 13.10 e alle 22.45), mentre dal lunedì 19 giugno sarà proposta la serie “Talent High School – Il sogno di Sofia”.

Tornano anche alcune delle serie più amate dai telespettatori di Rai Gulp come “Sonny tra le stelle”, “Maghi contro alieni”, “Tutti pazzi per Moose”. Dal 2 luglio, invece, la nuova serie “The Italian Diary”, che vede quattro giovanissimi amici alle prese con luoghi, tradizioni, arte, viaggi e mestieri di un’Italia sconosciuta e sorprendente (nel cast anche Thomas Bocchimpani, attualmente in classifica con il suo album di esordio).