Su Rai Gulp va in onda la nuova serie tv “The Italian Diary”

ROMA – Da oggi 2 luglio, alle ore 12.20, su Rai Gulp va in onda “The Italian Diary”, serie che racconta la scoperta, da parte di quattro giovanissimi amici, di luoghi, tradizioni, viaggi, avventure, curiosità e mestieri di un’Italia sconosciuta e sorprendente. Protagonisti sono i giovani attori Enea Barozzi, Lapo Pulcini, Thomas Bocchimpani, Caterina Mangiavillano e Francesca Vettore.

Lapo, il più determinato dei quattro, ritrova il diario del nonno che non ha mai conosciuto. Sul vecchio diario, il nonno ha lasciato in eredità al nipote una lista di cose da scoprire in Italia, e ha voluto indicare al nipote la via per riscoprire ciò che l’Italia può dare a chi ha il coraggio di cercare. Ecco il perché del titolo, “The Italian Diary”, un diario italiano, come se fosse visto dagli occhi più attenti di chi sa “vedere”, là dove gli adulti, spesso, non vedono più le “ emozioni e le bellezze” della vita.

A raccontare del diario è il tredicenne Lapo che vivrà, con gli amici che ha deciso di coinvolgere, l’avventura di questo viaggio unico e avventuroso. Gli altri protagonisti sono: Caterina, la migliore amica di Lapo, nonché di lui follemente invaghita, inseparabile compagna di giochi da sempre, esuberante e coraggiosa; Enea, 16 anni, il più grande del gruppo, sportivo e amante della natura ma anche sognatore e con la testa tra le nuvole; Francesca, 14 anni e molto carina, attenta alle ultime tendenze in fatto di fashion, appare “frivola” ma in realtà è la più “adulta” della comitiva. Rappresenta “il sogno d’amore” di Lapo (anche se a lei piace un altro ). E poi c’è Thomas, il fratello di Caterina, che ha la passione del canto e della musica: è il sognatore con la testa tra le nuvole ma quando serve “torna alla realtà” per affrontare le “bizzarre” avventure insieme ai compagni.

I ragazzi porteranno lo spettatore in viaggio tra le avventure. Luoghi insoliti, belli e particolari in Italia. Un viaggio tra misteri e azione, dove il valore, l’ amicizia, la famiglia ed il divertimento sono i protagonisti.

In ogni puntata della serie, i quattro ragazzi si mettono in viaggio per compiere esperienze raccontate sul diario del nonno di Lapo, secondo un criterio di esplorazione. Ogni episodio si arricchisce di emozioni, momenti di conoscenza e svago, perché in fondo non c’è, come il nonno di Lapo gli ricorda nelle prime pagine del diario, nessuna avventura al mondo che valga la pena di vivere senza poterne condividere gioie e difficoltà con le persone più care.