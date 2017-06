Su Rai1 e Rai4 il concerto per le vittime di Manchester

ROMA – A due settimane di distanza dall’attentato che è costato la vita a 22 persone, Ariana Grande (foto) torna a cantare a Manchester in un concerto di beneficenza dedicato alle vittime dell’attentato che ha stravolto il capoluogo inglese lo scorso 22 maggio.

L’appuntamento è con un grande show, domenica 4 giugno, in cui accanto alla cantante saranno protagonisti ospiti del calibro di Coldplay, Justin Bieber, Katy Perry, Miley Cyrus, Usher, Niall Horan and Take That, Pharrell Williams. Lo show sarà ospitato dall’Old Trafford Cricket Ground, struttura che può contenere fino a 50mila persone, e sarà diffuso in diretta dalla Bbc.

In Italia, in esclusiva, il concerto sarà trasmesso da Rai1 e da Rai4 e godrà di una personalizzazione pensata per i telespettatori italiani. Il commento sarà affidato a Franco Di Mare e Andrea Delogu che seguiranno l’evento in diretta dagli studi Rai di Roma di Saxa Rubra.

One Love Manchester inizierà domenica 4 giugno alle 19.55 italiane su Rai4 che trasmetterà il concerto per intero (con la conduzione audio di Andrea Delogu e Franco Di Mare o con audio originale). In diretta dall’Old Trafford Cricket Ground di Manchester, in contemporanea con BBC One, il concerto vedrà sfilare alcune delle più importanti star della musica contemporanea, a cominciare proprio dalla cantante americana Ariana Grande durante il cui concerto hanno perso la vita le 22 vittime dell’attentato.

Rai 1 inizierà il collegamento immediatamente dopo il TG1, a partire dalle 20.35 e trasmetterà l’intero concerto per seguire una serata che si preannuncia indimenticabile e densa di emozioni.