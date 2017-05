Remix: II edizione della rassegna al Cinema Kino di Roma

Dal 26 al 28 maggio proiezioni e incontri con registi e ricercatori, tre documentari che raccontano le migrazioni da punti di vista inediti

Dal 26 al 28 maggio si svolgerà la seconda edizione della rassegna REMIX, presso il cinema KINO di Roma (via Perugia 34). In collaborazione con il CNR – Consiglio Nazionale delle Ricerche. L’evento intende coniugare racconto cinematografico e approccio scientifico per affrontare la sfaccettata realtà delle migrazioni e della convivenza.

Il progetto è realizzato dal cinema nel quartiere Pigneto, dal DSU (Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale) e dall’ILIESI – Istituto per il Lessico Intellettuale Europeo e Storia delle Idee del CNR.

Venerdì 26 maggio:

Alle ore 20.30 la proiezione de “I Migrati”, diretto da Francesco Paolucci. A seguire incontro con il regista e con Daniela Di Capua, Direttore del Servizio Centrale SPRAR. Ore 22.30, seconda proiezione prodotta dalla “Comunità XXIV luglio – handicappati e non” de L’Aquila. Il documentario racconta il viaggio di quattro ospiti della comunità che accolgono richiedenti asilo e rifugiati. Attraverso interviste ai migranti e agli abitanti dei luoghi visitati, discussioni e riflessioni. Il risultato è un’Italia differente da quella spesso descritta dai media.

Sabato 27 maggio:

Alle ore 20.30 e alle 22.30, proiezione del documentario spagnolo “En tierra extraña”, di Icíar Bollaín. Discusso in sala da Iris Martín Peralta, direttore del Festival del Cinema Spagnolo, e da Maria Eugenia Cadeddu, ricercatore CNR-ILIESI. Il documentario presenta la storia di Gloria e di altri spagnoli emigrati a Edimburgo per sfuggire alla crisi economica e costruirsi una vita migliore.

Domenica 28 maggio:

Alle ore 20.30 e 22.30, con la proiezione del documentario “Sponde. Nel sicuro sole del nord”, diretto da Irene Dionisio, che sarà presente in sala per discutere con Michele Colucci, ricercatore CNR-ISSM. A Lampedusa, Vincenzo, custode (in pensione) del cimitero, si preoccupa di seppellire i migranti vittime dei naufragi. A Zarzis, in Tunisia, il postino Mohsen Lidhabi raccoglie indumenti e oggetti restituiti dal mare alla terra, a seguito di naufragi. Fra i due inizia una singolare corrispondenza.

