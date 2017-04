Renzi difende gli 80 euro: “Li rifarei e alzerei il bonus a 100”

ROMA – “Se potessi tornare indietro non solo rifarei gli 80 €, ma alzerei il bonus a 100, perché questa misura è servita a restituire potere d’acquisto alle famiglie. Infatti il ceto medio l’apprezza, i super ricchi come Berlusconi e Grillo no! Mi piacerebbe sapere: ma se vanno al Governo loro che fanno? Tolgono gli 80€ a dieci milioni di italiani?”.

Così, sulla sua pagina Facebook, l’ex presidente del consiglio Matteo Renzi (foto), che sull’argomento ha anche rilasciato un’intervista al TG3. Per l’esponente del Pd è “facile criticare soltanto senza fare proposte. E questo vale anche per la legge elettorale”.