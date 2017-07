AGEROLA (NAPOLI) – “Chi va a Palazzo Chigi lo decidono i voti degli italiani, non i giornalisti e neanche le speranze dei militanti”. Così il segretario del Pd Matteo Renzi, ex presidente del consiglio, ha risposto alla domanda se sarebbe disposto a fare un passo indietro come possibile capo del governo.

“Ho fatto il premier con tanti che pensavano a farmi le scarpe – ha aggiunto Renzi – perciò vi chiedo di dare il massimo appoggio a Gentiloni”.