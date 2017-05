Rifiuti a Roma, Fratelli d’Italia lancia in Piazza del Campidoglio il “Monnezza gallery”

ROMA – Iniziativa simbolica di Fratelli d’Italia in Piazza del Campidoglio: il “Monnezza gallery” per ricordare al M5S e al Pd “che, mentre giocano tra loro alla pantomima dello scaricabarile, Roma è coperta di rifiuti. La Capitale versa nel degrado e nell’abbandono totale ma piuttosto che trovare soluzioni e provare a risolvere il problema, come fa Fratelli d’Italia portando in Consiglio comunale proposte che puntualmente vengono bocciate dai grillini, il Comune e la Regione fanno a gara a chi è più scarso”.

Così l’on. Giorgia Meloni ha spiegato la mobilitazione indetta oggi da Fd’I a Roma.