Rimini Wellness: l’edizione 2017 della fiera del fitness e del benessere

A via il primo giugno Rimini Wellness. Quattro giorni dedicati a tutto ciò che fa “stare bene”. Alcune anticipazioni e informazioni sull’evento

RIMINI – Tutto è pronto a Rimini dove dal 1 al 4 giugno andrà in scena la dodicesima edizione di Rimini Wellness, l’evento dedicato al fitness e al benessere che puntualmente attira migliaia di persone tra operatori del settore e visitatori pronti a provare le tendenze della prossima stagione

Quarantacinque palchi sempre attivi per 40 ore di allenamenti e la più grande area acqua mai realizzata prima con 350 mq di vasche e cinque piscine.

Allenamenti all’avanguardia tra palchi in terra e in acqua

Tra le novità di quest’anno Strong by Zumba®, allenamento dinamico in cui la musica è utilizzata per definire l’intensità dei movimenti, secondo una progressione sempre più impegnativa. Ma anche Boxing Splash, mix di musica, kick boxing e Sparringball, dove la musica scandisce pugni, calci e spostamenti intorno allo Sparringball. E Fit Paddling, disciplina con esercizi specifici eseguiti su una tavola galleggiante che migliora forza, equilibrio, coordinazione e postura.

Presente Reaxing, metodo che allena a reagire. Novità assoluta in questo senso è la Reax Raft Floating Board, una tavola che si avvale dell´acqua come sostegno fisico sfruttandone l´instabilità per allenare.

Oltre ai “classici”pump, tono e cardio, non mancheranno Dansing®, combinazione di divertimento-canto-movimento, e TRX®, sovrano assoluto dell´allenamento funzionale.

Pilates e yoga

Occhi puntati sul Pilates, da qualche anno punto di riferimento anche nella preparazione atletica di campioni come Cristiano Ronaldo. E sull´Hot Yoga Therapy, disciplina che, praticata a una temperatura ambientale di 38°, crea benefici posturali, migliora la salute e influenza positivamente lo stato emotivo di chi la pratica, sfruttando i principi dello yoga e del calore.

Competizioni e certificazioni

I più competitivi potranno partecipare alla Mudders´ Sprint Race, con oltre 10 ostacoli da superare correndo, arrampicandosi, saltando nel minor tempo possibile. Oppure affrontare le prove richieste dal campionato di FIF Cross Training. O ancora dimostrare di avere la resistenza di un soldato nel Bootcamp.

Gli amanti del Kombat potranno certificarsi in Fit-Boxe Beat it, programma fitness che utilizza le tecniche di boxe e kickboxe con o senza contatto. E le donne in Boss Chick Dance Workout®, movimento che unisce hip-hop, dance hall e afrobeats twerkout.

A Rimini sarà protagonista anche la formazione, con la possibilità di compiere il primo passo per diventare istruttore di Zumba. o per insegnare HIIT Ballet Trainer, il metodo creato dall´étoile e coreografo José Perez.

FoodWell Expo

Stare bene non significa solo fare attività fisica, ma anche seguire una sana alimentazione. Via libera, quindi, alla IV edizione di FoodWellExpo.

Informazioni utili

Gli orari sono dalle ore 9:30 alle ore 19. I costi variano dai 29 euro dell’ingresso giornaliero ai 45 dell’abbonamento valido per tutti i quattro giorni, che possono scendere a 36 se acquistato presso palestre, centri fitness e benessere o a 30 euro se comprato online sul sito fino alle 23.59 del 31 maggio.

L’ingresso è gratuito per i minori di 14 anni e i maggiori di 65 e per i portatori di handicap e accompagnatori.

La Fiera di Rimini si trova a pochi km dai caselli autostradali di Rimini Nord e Rimini Sud. Il quartiere è servito da una stazione ferroviaria e dista 10km dall’aeroporto Federico Fellini.

A cura di Marina Denegri