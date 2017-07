Ringo Starr si regala il 19° album per il suo 77° compleanno

LOS ANGELES – Ringo Starr ha festeggiato ieri il suo 77° compleanno a Los Angeles, nella sede della Capitol Records. Gli amici, la famiglia e i fan si sono riuniti sotto la Capitol Records Tower per un pomeriggio all’insegna di “Peace & Love”, al quale tutti hanno potuto partecipare grazie allo streaming in diretta su Facebook. LOS ANGELES – Ringo Starr ha festeggiato ieri il suo 77° compleanno a Los Angeles, nella sede della Capitol Records. Gli amici, la famiglia e i fan si sono riuniti sotto la Capitol Records Tower per un pomeriggio all’insegna di “Peace & Love”, al quale tutti hanno potuto partecipare grazie allo streaming in diretta su Facebook.

Ma questo è anche il giorno scelto da Ringo per annunciare i dettagli del suo 19° album solista “Give More Love”, in uscita il 15 settembre in CD e digitale, e in LP dal 22 settembre. L’album è stato registrato nel suo studio casalingo di Los Angeles, e le dieci tracce vantano la collaborazione di amici come Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukathe, Don Was, Dave Stewart e Peter Frampton.

Dopo “All You Need Is Love”, pubblicato esattamente 50 anni fa, forse non è un caso se il nuovo disco si intitola “Give More Love”. “Mi ero quasi dimenticato che sono passati 50 anni da “All You Need Is Love”, probabilmente perché ultimamente sono stato impegnato con la celebrazione di “Sgt. Pepper” e con il documentario di Ron Howard, “Eight Days A Week”. Per la maggior parte del mio tempo guardo al futuro, al prossimo album, al prossimo tour, ma per questi due progetti è stato bellissimo anche riguardare al passato, è stato commovente”.

Fin dal primo ascolto di “Give More Love” è evidente quanto di Ringo Starr ci sia in questo album, con canzoni originali e alcune tracce in cui ripercorre il suo illustre passato.

Tracklist:

1. We’re On The Road Again (featuring Paul McCartney, Joe Walsh, Edgar Winter, Steve Lukather)

2. Laughable (featuring Steve Lukather, Paul McCartney and Peter Frampton)

3. Speed Of Sound (featuring Steve Lukather, Peter Frampton and Nathan East )

4. Standing Still (featuring Gary Burr)

5. King Of The Kingdom (featuring Dave Stewart and Edgar Winter)

6. Electricity (featuring Joe Walsh and Don Was)

7. So Wrong For So Long (featuring Dave Stewart)

8. Shake It Up (featuring Don Was and Edgar Winter)

9. Give More Love (featuring All Starrs Richard Page and Gregg Bissonette)

Bonus tracks

10. Back Off Boogaloo (featuring Joe Walsh and Jeff Lynne)

11. Don’t Pass Me By (featuring Alberta Cross)

12. You Can’t Fight Lightening (featuring Vandaveer)

13. Photograph (featuring Vandaveer)