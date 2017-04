Rottamazione cartelle esattoriali, Confedercontribuenti scrive a Gentiloni

ROMA – Confedercontribuenti ha inviato una missiva al presidente del Consiglio dei Ministri, Paolo Gentiloni (foto), per richiedere a nome dei numerosi contribuenti la proroga dei termini di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali prevista per oggi, 21 aprile 2017.

La richiesta scaturisce dalla mancanza di chiarimenti da parte dell’agente di riscossione dei quesiti posti da migliaia di contribuenti tra cui, la possibilità di rottamazione utilizzando crediti certificati MEF. Confedercontribuenti ha sollecitato più volte chiarimenti in merito anche alla direzione centrale dei contribuenti presso l’agenzia delle entrate ma a 24 ore dalla scadenza non si sono ricevute risposte.

“Riteniamo sia molto grave che aziende che rappresentano il volano della nostra economia, e che vantano milioni di euro, non possano utilizzare il credito per la compensazione e la sistemazione della posizione debitoria che molto spesso sarebbe stata causata proprio dall’inadempienza dello stesso Stato. Auspichiamo in un celere riscontro da parte del Governo al fine anche di colmare la vacatio interpretativa presente”, dichiara Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confedercontribuenti.