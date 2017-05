Su RTL 102.5 i concerti di Zucchero e J Ax & Fedez

MILANO – RTL 102.5 trasmetterà in radiovisione due grandi eventi in diretta dall’Arena di Verona venerdì 5 e sabato 6 maggio. Venerdì 5 maggio Angelo Baiguini e Laura Ghislandi racconteranno l’ultimo dei cinque concerti all’Arena di Zucchero – dal 1° al 5 maggio – per il “Black Cat World Tour” che consentirà al grande artista di arrivare al record assoluto di ben 21 concerti nel prestigioso anfiteatro veneto in soli 12 mesi.

Sabato 6 maggio il tour di J-Ax e Fedez li porterà per la prima volta insieme all’Arena per uno show altamente energico che RTL 102.5 seguirà in radiovisione con Angelo Baiguini e Silvia Notargiacomo.