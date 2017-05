Su RTL 102.5 un programma con Pio e Amedeo

MILANO – Da Martedì 16 maggio prende il via in diretta in radiovisione su RTL 102.5 #SALARICEVIMENTIPIOEAMEDEO, in onda dalle 21 alle 23: due ore in cui il travolgente duo ospiterà ‘al ricevimento’ ospiti dal mondo della musica che si metteranno in gioco e saranno coinvolti nella ‘follia’ dei due ‘Emigratis’, accompagnati in studio da una band dal vivo. L’ospite della prima puntata sarà J-AX.

Sarà una vera e propria festa, con tanto di invitati e balli di gruppo: un nuovo esperimento firmato Pio e Amedeo per fare intrattenimento popolare utilizzando un luogo dell’immaginario comune, la sala ricevimento, in cui tutti gli “invitati”, vip e non, vengono trattati allo stesso modo.

Per la puntata conclusiva del 20 giugno il programma andrà in onda, eccezionalmente, dal Lungomare Caracciolo di Napoli, dove RTL 102.5 trasmetterà in diretta dal 17 al 25 del mese per il Napoli Pizza Village.