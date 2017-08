Rubano alcolici dal supermercato: denunciate due donne

TAURISANO (LE) – I poliziotti del Commissariato di Taurisano nei giorni passati hanno proceduto al fermo di una Fiat di colore azzurro, con a bordo due donne, una 20enne romena e una 49enne della provincia di lecce, entrambe con precedenti per furto.

In effetti agli agenti era giunta la segnalazione che poco prima presso un supermercato due donne, delle quali si erano fornite precise descrizioni grazie anche alle immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza poste all’interno dell’esercizio commerciale, avevano sottratto alcune bottiglie di liquore e alcolici.

Il giro di perlustrazione nel paese ha consentito alla volante di Taurisano di fermare le due donne che sono poi state denunciate in stato di libertà per furto aggravato in concorso. La merce rinvenuta, dopo il riconoscimento da parte dei proprietari del supermercato, è stata riconsegnata agli stessi.