MILANO – “Oggi lo Stato (che è il primo ladro) a chi produce arriva a chiedere fino al 70%! La tassa unica funziona in 40 Paesi nel mondo, è nel programma di Theresa May e di Donald Trump. Anche in Italia serve una rivoluzione fiscale, altro che cambiare nome a Equitalia!”.

E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini (nella foto con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump).