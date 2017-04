MILANO – “Ma che cos’hanno in testa quelli del PD? Se ti ritrovi un malvivente in casa e sei armato, lo stendi prima che lui stenda te o tuo figlio! Non esiste l’eccesso di legittima difesa all’interno di una proprietà privata!”.

Così Matteo Salvini (foto), segretario della Lega Nord. Il leader del Carroccio annuncia la sua presenza a Verona il prossimo 25 aprile “insieme a migliaia di persone perbene; siamo stufi che siano garantiti più gli aggressori degli aggrediti”.