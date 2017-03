Salvo Castagna: è in arrivo il nuovo singolo “Primavera mai”

Da venerdì 7 aprile il brano sarà in radio, sulle piattaforme streaming e negli store digitali

Da venerdì 7 aprile sarà in rotazione radiofonica, sulle piattaforme streaming e negli store digitali “Primavera mai” (Sarò Libera), il nuovo singolo del cantautore siciliano Salvo Castagna.

“Primavera mai”

È un brano che racconta l’amore tormentato tra due persone, paragonando la loro storia all’immensità della sabbia e del cielo.

L’amante, protagonista di una relazione intensa, è una Primula, il fiore primaverile per eccellenza, fresco e delicato, ma che fatica a sbocciare.

“Primavera mai” fa parte del progetto di un nuovo album maturo e consapevole che darà un’identità musicale nuova a Salvo Castagna, scritto con la collaborazione di Franco Manco, Valerio Carboni e Carlo Rizioli, che è anche il produttore. Il nuovo lavoro dell’artista siciliano è il primo con l’etichetta Sarò Libera, con la quale il cantautore ha firmato da poco un contratto discografico.

SALVO CASTAGNA:

Nasce a Palermo il 30 agosto 1977. Fin da ragazzo si esibisce nella sua città, dedicando la maggior parte delle sue performance all’artista che ha sempre ispirato la sua musica: Claudio Baglioni. Gira la Sicilia in tour con la sua band invitando di volta in volta una serie di ospiti e devolvendo il ricavato dei concerti in beneficenza ad associazioni che si occupano dell’autismo.

Durante uno di questi concerti Salvo Castagna conosce Paolo Vallesi. Da subito tra i due si instaura un rapporto di stima ed amicizia che, ben presto, spinge il cantante fiorentino a collaborare con Salvo Castagna alla realizzazione del singolo “Due bandiere al vento”, pubblicato nel settembre del 2013, e a seguirlo in tour. Nel 2016 esce “I nostri sbagli”, l’album d’esordio di Salvo Castagna, contenente otto inediti. Il secondo estratto dall’album è il singolo “Vivimi Semplicemente” che vende più di 14.000 copie, conquistando la top 10 dei brani più venduti di iTunes per ben 2 settimane consecutive, e il cui video supera il mezzo milione di visualizzazioni Youtube.

Sempre nel 2016 esce l’EP “Un destino Sbagliato” il cui singolo di lancio “Inventerò una frase”, scritto con Carlo Rizioli, raggiunge in brevissimo tempo oltre 16.000 copie vendute e circa 800.000 visualizzazioni Youtube. Attualmente l’artista siciliano ha firmato con l’etichetta Sarò Libera, fondata dall’autore Carlo Rizioli (che ha collaborato alla stesura dei brani di artisti come Eros Ramazzotti e Emma) ed è al lavoro sul nuovo album.