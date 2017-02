Sanremo 2017: Braschi, dopo “Nel mare ci sono i coccodrilli” esce “Trasparente”

SANREMO – Esce “Trasparente”, il disco di Braschi, Nuova Proposta della 67esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Nel mare ci sono i coccodrilli”, che è volato settimana scorsa a New York per girare il videoclip e per presentare in anteprima i brani del suo nuovo disco.

Ha cantato per la prima volta live le canzoni di “Trasparente” alla Casa Italiana Zerrilli Marimò NYU, importante polo di socializzazione e interscambio culturale a cavallo tra Stati Uniti e Italia e ha replicato a Brooklyn.

La storia del giovane cantautore si snoda tra Santarcangelo di Romagna, la sua città natale, e gli Stati Uniti, dove ha già registrato e portato in tour il suo primo EP, RICHMOND. Il suo secondo album, TRASPARENTE, esce oggi per iMean Music & Management, l’etichetta di Roberto Mancinelli nata tra Milano e New York che ha scelto di debuttare con Braschi proprio per il suo respiro internazionale, e sarà distribuito da Artist First.

Il disco, registrato in Italia ma ricco di sonorità internazionali, si apre con il brano TRASPARENTE, title track dell’album: “Ho scelto questo titolo perché rispecchia la strada che sta percorrendo la mia vita, in questi ultimi tempi c’è meno nebbia ed è più chiara e trasparente”, racconta Braschi, che ha scritto di suo pugno i testi e la musica di questo progetto, in cui ha racchiuso, senza riserve, tutto il suo mondo.

Nel primo singolo, Braschi canta di sé, di un ragazzo che nasce a Rimini e che si definisce “fortunato in mezzo alla vita che passa”. NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI si colloca musicalmente tra la canzone d’autore, il rock e il pop, nel tentativo di dare una chiave di lettura contemporanea e attraente al cantautorato.

Il brano ha debuttato al terzo posto della speciale classifica EarOne dei brani più trasmessi in radio delle Nuove Proposte di Sanremo 2017. Inoltre il Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti – ha assegnato a Braschi il Premio Miglior Giovane di Sanremo 2017. Tale riconoscimento sarà consegnato in occasione della nuova edizione di “Sono Romagnolo”, la kermesse sulla cultura e identità romagnola che si terrà dal 3 al 5 marzo a Cesena, nella serata del 3 marzo.

Tra i dieci brani inediti, LA SEDIA CON LE ALI , è la traccia numero 05, che si colloca nel cuore della scaletta, dove il crescendo degli archi e l’orchestra colpiscono e trasportano chi ascolta in un brano dal sapore cinematografico. Il percorso musicale e le scelte artistiche del giovane cantautore emergono chiaramente anche in OGNI CATTIVO GIORNO, una ballad coinvolgente che sa già di prossimo singolo.

In ACQUA E NEVE Braschi narra l’amore tra un uomo e una donna, vicini e distanti, che contano i giorni passare davanti. Un testo apparentemente semplice ma che offre molteplici spunti e chiavi di lettura, traendo la sua forza proprio dalla sua immediatezza.

Il disco scorre come un unico racconto al centro del quale ci sono i sentimenti e la rinascita e si compone di otto brani e due bonus track. La versione orchestrata del brano NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI che ascolteremo sul palco dell’Ariston e SANTA MONICA, che nasce nel 2013 dall’importante collaborazione con i Calexico che si sono scoperti fan di Braschi dopo averne ascoltato i provini attraverso il produttore JD Foster.

Un brano, che con il suo respiro internazionale, chiude in maniera perfetta questo progetto, in cui il giovane cantautore raggiunge la sua maturità, come in un viaggio verso il cambiamento, pieno di vita e di emozioni.

TRACK LIST

01. TRASPARENTE (F. Braschi)

02. TERRA DEL FUOCO (F. Braschi)

03. OCCHIALI A SPECCHIO (F. Braschi, M.Marches)

04. NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI (F. Braschi / F. Braschi, M.Marches)

05. LA SEDIA CON LE ALI (F.Braschi-F.Braschi M.Marches)

06. OGNI CATTIVO GIORNO (F.Braschi)

07. ACQUA E NEVE (F.Braschi)

08. PER EFFE (F.Braschi)

09. NEL MARE CI SONO I COCCODRILLI (WITH ORCHESTRA) (F. Braschi / F. Braschi, M.Marches)

10. SANTA MONICA (feat. Calexico, 2013) (F.Braschi)