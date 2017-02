Sanremo 2017, Costanzo: “Ho consigliato a Maria di essere se stessa, si diverta”

SANREMO – Maria De Filippi “per me è una donna molto importante. Prima ero molto fugace nei rapporti, ora sto con Maria da 20 anni. Potrei definirla la donna della mia vita. Carlo Conti è stato bravissimo, andava a pranzo nell’ufficio di Maria per convincerla a condurre Sanremo. Ci ha creduto, così come fortemente un dirigente della Rai. Io sono entrato alla fine della trattativa”.

Lo ha rivelato Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi, intervistato da ‘L’Arena’ su Rai 1 da Massimo Giletti, a poche ore dall’inizio della 67esima edizione del Festival di Sanremo, che vedrà la conduttrice di ‘Amici’ sul palco con Carlo Conti.

“Il mio consiglio? ‘Vacci, perché ti puoi divertire’, le ho detto. Le ho consigliato di essere se stessa. E’ vero che ha detto in passato che non avrebbe mai fatto Sanremo, ma è giusto che si misuri con l’Ariston. Un messaggio? Stai in gamba, non ti preoccupare di nulla perché sarà un successo”, ha concluso Costanzo.