Sanremo 2017, debutto ok. Ecco i primi tre eliminati e chi canterà stasera

SANREMO – Debutto boom per il Festival di Sanremo 2017 condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi. La prima serata ha raccolto in media 11 milioni e 374mila spettatori con il 50.4% di share. L’anno scorso la media della prima serata del Festival di Conti era stata di 11 milioni e 134mila spettatori pari al 49.48%. La prima parte della serata (21.14-23.52) è stata seguita da 13 milioni e 176mila spettatori pari al 50.1%, la seconda (dalle 23.57 alle 00.54) da 6 milioni e 177mila con il 51.9%.

Tre sono i Big a rischio eliminazione: Clementino, Ron e Giusy Ferreri. Si esibiranno di nuovo giovedì sera non interpretando le cover, come i loro colleghi, ma eseguendo ancora una volta il brano con cui sono in gara per poter sperare nel ripescaggio.

Questa sera sul palco altri 11 Big. Canteranno, in ordine di apparizione: Bianca Atzei, Marco Masini, Nesli e Alice Paba, Sergio Sylvestre, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Paola Turci, Francesco Gabbani, Michele Zarrillo, Chiara, Raige e Giulia Luzi. Apertura con Hiroki Hara.

Questi i primi Giovani che si esibiranno stasera: Mirage, Guasti, Braschi e Lamacchia. Domani toccherà a Maldestro, Pini, Farinacci e Lele.

Ospiti Francesco Totti, Keanu Reeves, Giorgia, Biffy Clyro e Robbie Williams. Inoltre ci saranno Sveva Alviti e Salvatore Nicotra per la rubrica ‘Tutti Cantano Sanremo’.