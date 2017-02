Sanremo 2017, diretta e collegamenti con i protagonisti su Radio Zeta l’Italiana

SANREMO – In occasione della 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si terrà a Sanremo dal 7 all’11 febbraio, Radio Zeta l’Italiana sarà in diretta, già da oggi (lunedì 6), dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston.

Per tutta la settimana Silvia Notargiacomo trasmetterà dalle 12 alle 14 direttamente dalla città ligure e durante tutta la giornata ci saranno collegamenti con i giornalisti accreditati e i protagonisti del Festival per raccontare tutte le curiosità e le novità della kermesse canora più importante dell’anno.