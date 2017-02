Sanremo 2017, il programma della quarta serata

SANREMO – Dopo la serata dedicata alle cover, questa sera, venerdì 10 febbraio (con diretta dalle ore 20.40 su Rai 1), al Festival di Sanremo si riaccendono le sfide. Sul palco i 20 Campioni ancora in gara, quattro dei quali saranno eliminati definitivamente e quindi non si esibiranno alla finale in onda domani, sabato 11 febbraio. Questa sera verrà proclamato anche il vincitore dei giovani. Sarà Leonardo Lamacchia con “Ciò che resta!” ad aprire questa sera la finale tutta al maschile delle Nuove Proposte. A seguire Lele con “Ora mai”, quindi Maldestro con “Canzone per Federica” e Francesco Guasti con “Universo”. A consegnare il premio sarà il governatore della Liguria, Giovanni Toti.

Ospiti della serata Marica Pellegrinelli, modella e moglie di Eros Ramazzotti, che potrebbe cantare. E poi Luca Zingaretti, che sta per tornare in tv con le nuove puntate de “Il commissario Montalbano”, il dj producer tedesco e re della dance, Robin Schulz ( reduce dal successo della sua ultima hit “Shed a Light” feat. Cheat Codes) con David Guetta, e la compagnia volante Kitonb.

Consueto appuntamento con la video copertina di Maurizio Crozza e occhi puntati sulla sorpresa Virginia Raffaele. Per la rubrica “Tutti cantano Sanremo” sul palco salirà Gaetano Moscato, il nonno che nella tragedia di Nizza ha perso una gamba, salvando così i due nipoti, uno dei quali sarà con lui all’Ariston. Non mancherà anche un omaggio a Giorgio Moroder, presidente della giuria di qualità (che da stasera inizierà a votare), e che riceverà un premio alla carriera.