Sanremo 2017, ecco come RTL 102.5 seguirà il Festival

SANREMO – Anche per la 67esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che si terrà a Sanremo dal 7 all’11 febbraio, RTL 102.5 sarà in diretta, già da lunedì 6, dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston.

Tutti gli artisti, gli ospiti e i protagonisti del Festival passeranno dagli studi sanremesi di RTL 102.5: dalle 15 alle 17 “The Flight” con Alessandra Zacchino e, dalle 17 alle 19, “Password” con Nicoletta e Mauro Coruzzi. Luca Dondoni fornirà tutti gli aggiornamenti sul Festival nel notiziario Giornale Orario, mentre ogni mattina alle 8.50, in “Non Stop News”, Michele Monina commenterà la kermesse.

Nelle serate di gara – dalle 21 andrà in onda “È tempo di Sanremo” con Pio e Amedeo e Laura Ghislandi, la ‘giuria impopolare’, e tantissimi ospiti in studio e in diretta da Sanremo, per un vero e proprio show nello show che racconterà tutti i segreti della manifestazione.

IL PUBBLICO VOTA IL BRANO PIU’ RADIOFONICO CON LA CLASSIFICA DI RTL 102.5 E EARONE

RTL 102.5, la radio più ascoltata d’Italia, in collaborazione con EarOne, la società che pubblica in tempo reale i dati sui brani musicali più trasmessi e/o ascoltati sulle emittenti radio e Tv in Italia, lancia la classifica per premiare i protagonisti radiofonici del Festival di Sanremo 2017. I risultati si baseranno sui voti espressi dai nostri ascoltatori ponderati con i dati di airplay radiofonico rilevati da EarOne su tutte le radio italiane. Gli ascoltatori di RTL 102.5 potranno, infatti, esprimere una preferenza su tutte le canzoni in gara. Le votazioni saranno registrate tramite il sito www.rtl.it dove si potranno consultare anche il regolamento e tutti i dettagli.