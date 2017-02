Sanremo 2017, ecco chi si esibirà stasera. E Maria De Filippi ha la febbre

SANREMO – Al via questa sera il 67esimo Festival di Sanremo. In conferenza stampa Carlo Conti ha svelato l’ordine di esibizione dei primi 11 cantanti che saliranno sul palco (domani toccherà agli altri). Si iniziera’ con Giusy Ferreri, poi Fabrizio Moro, Elodie, Lodovica Comello, Fiorella Mannoia, Alessio Bernabei, Albano, Samuel, Ron, Clementino ed Ermal Meta. Al termine si conosceranno i nomi dei primi tre eliminati (ma potranno essere ripescati in seguito).

I giovani canteranno all’inizio delle serate, a partire da domani: mercoledì 8 febbraio ci saranno Marianne Mirage, Francesco Guasti, Braschi e Leonardo Lamacchia; giovedì 9 febbraio Maldestro, Tommaso Pini, Valeria Farinacci e Lele. Confermati gli ospiti di questa sera: Tiziano Ferro, che aprirà con un omaggio a Luigi Tenco e poi duetterà con Carmen Consoli, Ricky Martin e Clean Bandit. Inoltre Paola Cortellesi e Antonio Albanese (che presenteranno il loro ultimo film), la conduttrice Sky Diletta Leotta e altri ancora.

Per quanto riguarda gli ascolti, è stato spiegato che “dal 45% di share in su saremo molto contenti”. Intanto si registrano problemi di salute per Maria De Filippi, che stasera dovrà salire sul palco dell’Ariston per presentare insieme a Carlo Conti. La conduttrice Mediaset ha 38 di febbre e stamane non è intervenuta alla conferenza stampa consueta.

Conti ha scherzato: “No, Maria sta benissimo. Non c’è in conferenza perché la sua presenza non era prevista”. Quando poi il conduttore è stato informato della febbre della De Filippi, ha aggiunto: “Prenderà qualche medicina e stasera sarà con me sul palco, state tranquilli”.