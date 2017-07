‘Scritto nel cielo’, il nuovo singolo di Moreno

MILANO – Moreno torna tra i protagonisti dell’Estate 2017 dopo l’esperienza in Honduras e le innumerevoli ospitate televisive: Verissimo, Caduta Libera, Domenica Live, Tiki Taka, Bring The Noise, Le Iene, Porta a Porta. ‘Scritto nel cielo’ è disponibile in tutti gli store digitali.

“Forza della natura, sforzati e vedi che dura”. Il nome è scritto nel cielo ma le parole si sono cercate e trovate sulle spiagge dell’Isola più famosa al mondo. “Se guardo in alto io vedo il nostro nome Scritto Nel Cielo”.

Una nuova avventura musicale e un nuovo singolo assolutamente inedito per sottolineare che le passioni sono tante, dal calcio in poi, ma che il vero e grande amore per Moreno rimane la musica: “Dietro ogni stella c’è pronta la sfida, vengo da un posto che è fatto in salita, e guarda che strano, lo è anche la vita”.