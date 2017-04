“Senza”, è uscito il nuovo singolo dei Thegiornalisti

ROMA – È uscito oggi su Spotify “Senza”, brano inedito dei Thegiornalisti, singolo che dà il nome alle due date evento di maggio: il 9 maggio al Palalottomatica di Roma e l’11 maggio al Mediolanum Forum di Milano.

“Senza è una canzone che per me rappresenta una nuova tappa sonora importante. Siamo alla continua ricerca di quell’equilibrio tra la modernità e la coscienza d’autore, tra melodia e ritmo, tra accordi semplici e i loro rivolti, tra parole di tutti i giorni e nuovi slogan. L’ho scritta per una bellissima povera matta”, cosi Tommaso Paradiso commenta l’inedito.

In attesa di vedere i Thegiornalisti nuovamente dal vivo nelle due date del ‘Completamente senza’ (un’organizzazione VIVO Concerti in collaborazione con BPM concerti), la band continua a collezionare successi e riconoscimenti: il singolo “Completamente” ha raggiunto i vertici dell’airplay radiofonico e ha conquistato il disco d’oro digitale, “Sold Out” è in top 20 della classifica dei brani più trasmessi in radio, l’album “Completamente Sold Out” (uscito a ottobre per Carosello Records) è balzato ai vertici della classifica iTunes a distanza di 5 mesi dall’uscita. Inoltre hanno ricevuto il Rockol Awards e il Coca Cola Onstage Awards come Rivelazione 2016.

Dopo aver girato l’Italia collezionando sold out in tutte le date del ‘Completamente Tour’, i Thegiornalisti tornano a regalare emozioni con il tour ‘Completamente Senza’. Sul palco del Palalottomatica e del Forum, il fenomeno del nuovo pop italiano, avrà degli ospiti d’eccezione: Calcutta (con uno speciale dj set), Elisa, Fabri Fibra e Luca Carboni.

In occasione del Record Store Day del 22 aprile, usciranno i vinili di “Fuoricampo” e “Completamente Sold Out”. Il pre – order di entrambi gli LP è attivo da oggi su musicfirst.it.