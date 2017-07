Serata Power Hits Estate 2017 all’Arena di Verona con RTL 102.5 e tanti big

VERONA – RTL 102.5, in collaborazione con EarOne, ha lanciato la classifica delle prime 50 canzoni suonate alla radio che premierà il tormentone dell’estate 2017. Il premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2017” sarà consegnato il 19 settembre all’Arena di Verona nel corso di una prima serata che andrà in onda in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del DTT e 750 di Sky) presentata da Angelo Baiguini e Giorgia Surina, conFabrizio Ferrari e Alessandra Zacchino che condurranno il dietro le quinte.

Questi i primi artisti che saliranno sul palco, e presto altri grandissimi nomi e novità: Àlvaro Soler feat. Morat, Baby k feat. Andrés Dvicio, Benji & Fede feat. Annalisa, Bianca Atzei, Ermal Meta, Fabio Rovazzi feat. Gianni Morandi, Fabri Fibra, Fiorella Mannoia, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Gigi D’Alessio, Giorgia, Guè Pequeno, J-Ax & Fedez, Levante feat. Max Gazzè, Lp, Max Pezzali, Nek, Nina Zilli, Ofenbach, Paola Turci, Samuel, Takagi & Ketra, Thegiornalisti, The Kolors.

Le prevendite dell’evento – per la produzione esecutiva di F&P Group – sono disponibili su ticketone.it e presso le prevendite abituali.

Il primo network radiofonico italiano fornirà un nuovo punto di vista in termini di gradimento delle canzoni in gara sulla base di un duplice criterio: da un lato le opinioni espresse dal proprio pubblico attraverso il sito www.rtl.it, raggiungibile anche dalla app ufficiale di RTL 102.5, dall’altro l’esposizione mediatica dei brani in radio. Fino al 15 settembre, sarà possibile votare le canzoni dalle 12.00 del lunedì alle 12.00 del venerdì e ogni sabato e domenica sarà svelata in diretta su RTL 102.5, dalle 15.00 alle 17.00, la classifica settimanale.

Oltre al premio “RTL 102.5 Power Hits Estate 2017” saranno assegnati, direttamente dalle relative associazioni, i seguenti riconoscimenti: il premio “RTL 102.5 Power Hits – FIMI”, il premio “RTL 102.5 Power Hits – PMI” e il premio “RTL 102.5 Power Hits – SIAE”.

Tutte le info e regolamento su www.rtl.it e fepgroup.it.