RIETI – L’esordio è fissato per venerdì 30 giugno, alle 17 allo Stadio Tre Fontane di Roma, quando, per la prima volta, scenderà in campo la Nazionale dei terremotati, la squadra formata dai rappresentanti dei Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma.

Ad allenarla sarà il sindaco di Amatrice (Rieti), Sergio Pirozzi (foto), allenatore di professione. La Nazionale dei terremotati affronterà in un triangolare la Nazionale Attori e la Nazionale Web Stars.