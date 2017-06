Shakira annuncia “El Dorado World Tour” tappe in Europa, Nord e Sud America

Unica data italiana: Milano, Mediolanum Forum, il 3 dicembre

Shakira annuncia le date del suo nuovo tour mondiale, EL DORADO WORLD TOUR, presentato da Rakuten. Il tour, prodotto da Live Nation, presenterà molte hit dal suo ampissimo repertorio. Partirà l’8 novembre dalla Germania. Ci saranno date in Europa e negli Stati Uniti. Una data in Italia il prossimo 3 dicembre al Mediolanum Forum di Milano. A breve verranno annunciate le date in Sud America.

L’annuncio del tour arriva con l’uscita dell’undicesimo album in studio di Shakira, EL DORADO, che ha raggiunto il numero 1 nella classifica iTunes in 37 paesi. L’album, già 5 volte platino, include le hit “La Bicicleta”, “Chantaje”, “Me Enamoré”, e “Déjà vu”.

Al momento occupa la prima posizione nella classifica Billboard’s Top Latin Albums, diventando quindi il sesto album di Shakira al numero 1 in questa classifica. Il singolo “Chantaje” è certificato 16 volte disco di diamante. Il suo videoclip è stato visto oltre 1,4 miliardi di volte, diventando il video più visto dell’intero repertorio di Shakira.

I biglietti per EL DORADO WORLD TOUR saranno in vendita dalle ore 10 del 30 giugno. Per la data italiana biglietti in vendita su livenation.it e ticketone.it. Viber, sussidiaria di Rakuten, avrà una prevendita dedicata di 24 ore, a partire dalle 10 di mercoledì 28 giugno.

SHAKIRA

Nel corso della sua carriera Shakira ha venduto più di 60 milioni di dischi nel mondo e ha vinto numerosi premi. Due GRAMMYs®, otto Latin GRAMMYs®, e svariati World Music Awards. American Music Awards e Billboard Music Awards, fra gli altri.

Shakira è l’unica artista del Sud America ad avere una canzone al #1 negli USA. Sono suoi 4 dei 20 singoli più venduti negli ultimi 10 anni. Shakira è stata coach nella quarta e sesta edizione di “The Voice”. Di recente pubblicato il suo undicesimo album in studio, “El Dorado” che è stato registrato principalmente in Spagna. In seguito alla pubblicazione, l’album è andato al numero #1 su iTunes in 37 paesi.