Shakira pubblica il 26 maggio il nuovo album “El Dorado”

MILANO – E’ il 26 maggio il giorno scelto per l’uscita mondiale di “El Dorado”, il nuovo attesissimo album di Shakira. Nei giorni scorsi la superstar latina ha pubblicato il video di “Me Enamoré”, il singolo attualmente in radio, per il quale ha anche firmato la regia insieme a Jaume de Laiguana.

Secondo una leggenda colombiana, la mitica città di El Dorado nasconde grandissimi tesori per ritrovare i quali si impiegano anni e anni. Animata da questo spirito, la cantante di Barranquilla ha voluto nascondere dei “tesori” in tutto il mondo, in più di 900 location, e ha coinvolto i fan nella loro ricerca: tramite l’app ShakiraElDorado.com i fan possono così comporre la loro tracklist dell’album imminente.

“El Dorado” è composto da 13 tracce, 4 delle quali sono già state rivelate: innanzitutto il singolo “Me Enamoré”, che racconta la sua storia d’amore con il calciatore spagnolo Gerard Piqué e che ha conquistato subito la Top 5 della Billboard’“Latin Pop Songs” chart. Poi “Chantaje” (Blackmail) feat. Maluma, che con il suo miliardo e oltre di views su YouTube e il suo doppio platino in Italia è diventata una delle hit latin più famose e importanti. “La Bicicleta” (in collaborazione con Carlos Vives), un brillante mix di sonorità urban e di vallenato, genere folkloristico colombiano, che si è posizionato al #1 della Bilboard Latin Airplay Chart per 25 settimane e ha conquistato 5 dischi di platino in Spagna e il disco d’oro in Italia. Infine, “Deja vu” feat. Prince Royce una sensuale bachata che ha raggiunto la #1 della Billboard “Tropical Songs” chart.

La tracklist completa comprende: “Nada” (Nothing), “Amarillo” (Yellow); “Perro Fiel” (Lap Dog) feat. Nicky Jam, “Trap” feat. Maluma, “Comme Moi” (Like Me) feat. Black M e “Toneladas” (Tons) e tre canzoni in inglese: “When a Woman,” “Coconut Tree” e “What We Said” feat. Magic!.

“El Dorado” è il primo album di Shakira quasi tutto in spagnolo da “Sale el Sol” del 2010 e il suo primo album in studio dall’omonimo LP del 2014. La cover dell’album è stata creata da Jaume de Laiguana, collaboratore di lunga durata dell’artista e regista anche dei suoi video di “La Bicicleta” e “Chantaje”.