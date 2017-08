Shakira, triplo platino per “Chantaje” feat. Maluma

LOS ANGELES – “Chantaje” feat. Maluma di Shakira, oltre ad aver superato il miliardo e 700 milioni di views su YouTube e i 395 milioni di streams su Spotify, e essere diventata una delle hit latin più importanti al mondo del 2017, ha ottenuto la certificazione Triplo Platino in Italia.

L’album di Shakira “El Dorado” è uscito in tutto il mondo il 12 maggio. Il tour di “El Dorado”, prodotto da Live Nation, partirà l’8 novembre dalla Germania. Ci saranno date in Europa e negli Stati Uniti, tra cui una in Italia il prossimo 3 dicembre al Mediolanum Forum di Milano.

Anche il brano “La Bicicleta” feat. Carlos Vives, sempre tratto da “El Dorado”, ha ricevuto il disco di Platino in Italia.