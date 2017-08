AVEZZANO (L’AQUILA) – Ha perso la vita in seguito ad un incidente avvenuto la notte scorsa nei pressi di Petrella Liri, frazione di Cappadocia (L’Aquila). Si tratta di un poliziotto di 39 anni di Roma che, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, ha perso il controllo della sua utilitaria, ribaltandosi.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte anche altre auto. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco di Avezzano.