Sicurezza, Meloni (FdI): “Affrontare il tema della certezza della pena”

ROMA – Ieri sera Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) è intervenuta alla trasmissione tv “Cartabianca”, condotta da Bianca Berlinguer, e ha detto che se il ministro Minniti si vuole occupare davvero di sicurezza deve affrontare il tema della certezza della pena.

“Nel 2015 – afferma Meloni – in Italia ci sono state circa 250mila rapine. Solo il 3% dei responsabili è stato individuato, l’1% è finito in carcere e la metà di questo 1% sta fuori di galera dopo un anno. La posizione di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale è chiara: in Italia quando delinqui devi andare in galera e scontare tutta la pena. Basta con gli sconti di pena automatici”.