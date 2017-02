Sinergia tra Confedercontribuenti ed EOS sistemi integrati con il progetto IntermediaHolding

ROMA – Dall’esperienza e conoscenza delle criticità, delle problematiche e anche delle potenzialità delle imprese e dei contribuenti maturata negli anni come Confedercontribuenti e dalla grinta e professionalità dei consulenti EOS sistemi integrati si offrirà un servizio a 360° affinché attraverso bandi, agevolazioni e proposte si possa far ripartire il sistema Italia con il progetto IntermediaHolding.

IntermediaHolding presterà una serie di servizi: Servizi WEB con creazione di siti aziendali, mantenimento e aggiornamento degli stessi e servizi di comunicazione;

INTERNAZIONALIZZAZIONE con il supporto e preparazione dell’iter che mirano a portare le imprese all’estero;

CONSULENZA TRIBUTARIA e FISCALE; CONSULENZA BANCARIA con analisi e perizie della situazione bancaria;

RISTRUTTURAZIONE IMPRESE; EXPORT; CONSULENZA E INTERMEDIAZIONE TURISTICA.

“Tutti i servizi avranno come soggetto principale l’impresa italiana che riparte in modo diverso valorizzando le proprie risorse”, interviene Carmelo Finocchiaro, presidente nazionale di Confedercontribuenti. Per info: www.intermediaholding.it.