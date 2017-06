Sisma: Curcio, “Ok alla sinergia tra sanità e Protezione civile”

PERUGIA – “Credo che la salute dei cittadini sia, in un’emergenza ma non solo, elemento fondamentale da tutelare e francamente su questa partita, durante il terremoto, il sistema delle sinergie tra servizio sanitario e protezione civile ha risposto molto bene, e comunque stiamo lavorando per migliorare alcune situazioni”.

Ad affermarlo è stato a Perugia il capo dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, in un incontro con la Regione Umbria. “Le sinergie le stiamo realizzando da tempo – ha aggiunto Curcio – e anzi sulla parte sanitaria ad agosto è stata pubblicata una direttiva importante, applicata nelle quattro regioni colpite”. Curcio si è detto “molto soddisfatto” perché questo settore “ha funzionato molto bene nella prima parte dell’emergenza e anche dopo, sia con i posti medici avanzati sia con tutte le altre strutture a disposizione”.