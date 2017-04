Sisma, Fedeli: “Non penalizzare gli studenti nello svolgimento dell’esame di stato”

PERUGIA – “Non possiamo penalizzare i ragazzi e le ragazze che hanno subito il terremoto con anche il fatto di subire un finale non positivo degli anni scolastici e dell’esame di stato”.

Così il ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha ribadito l’attenzione del ministero verso la popolazione scolastica colpita dal terremoto, anche in ambito di valutazione degli studenti, appena arrivata stamani a Perugia in occasione della sua visita ufficiale in Umbria.

“Siamo immediatamente intervenuti nel decreto terremoto – ha ricordato ai giornalisti – per consentire la conclusione dell’anno scolastico, quindi andando in deroga ai 200 giorni di scuola e per far sì che l’esame di stato sia svolto nel migliore dei modi anche da loro”.