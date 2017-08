Sisma: Mattarella ad Amatrice, “Presto via le macerie ma vero passo importante sarà la ricostruzione”

AMATRICE (RIETI) – “A breve” le macerie delle aree terremotate verranno rimosse. Lo ha garantito il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo ai cronisti al termine della visita ad Amatrice.

“Sono state rimosse le macerie pubbliche, perché è più facile e non è necessario il consenso dei privati – ha detto – ora, qui nel Lazio, si è fatto un grande affidamento con importanti fondi per togliere tutte le macerie e quindi in una prospettiva a breve questo si farà”. Si tratta, ha concluso, “di un altro passo, ma poi occorre la ricostruzione che è il vero passo importante”.